Očima Saši Mitrofanova: Hunové a pomocné síly

Odpověď není až tak zapeklitá. Stačí si všimnout, že oba politiky podporovali a podporují spoluobčané, které lze v paletě typů chování zařadit mezi sluhy anebo pomocné síly. Nedokážou existovat bez pána, kterému slouží, který jim za to má zajistit živobytí a který se nesmí kritizovat, i kdyby lhal, protože by jinak zavládl na světě naprostý binec a na Karláku by seděl na každém stromě voják bez disciplíny.