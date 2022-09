Očima Saši Mitrofanova: Hrátky s vrátnými

Drtivá kritika vlády by byla na místě, pokud se v nejostřejší fázi krize zjistí, že něco slíbila, ale nenaplnila. K tomu zatím nedošlo a třeba ani nedojde. Ale doprovodný humbuk je dobrý. Pro Kreml.

Ten nesází jenom na ty politiky na Západě, kteří mu naslouchají, ale především na jejich voličskou klientelu. V Česku podle čerstvých údajů tvoří tato skupina 49 procent obyvatelstva. Ukázal to průzkum Kantar CZ pro Českou televizi. Při hodnocení postoje ČR vůči Rusku vzhledem k dodávce energií se právě tolik respondentů vyjádřilo, že Česko by mělo s Ruskem vyjednávat. Že by se ČR měla odříznout od Ruska i za cenu zdražování/šetření, si myslí 43 procent dotázaných.