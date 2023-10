Očima Saši Mitrofanova: Dnes polopaticky

Čtenářka Anna Váchalová si postěžovala: „Škoda, že pořád píšete v takových složitých opisech a připodobeních, pane Mitrofanove, že se vždy musím domýšlet, co které Vaše vyjádření znamená. Možná trochu více polopatičnosti by mohlo být ku prospěchu nejen mně, ale i těm, kterým je Váš dnešní příspěvek… určen.“ Vycházím vstříc paní Váchalové. Dnes to bude polopaticky.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov