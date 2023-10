Očima Saši Mitrofanova: Dárek k narozkám

To by bylo, kdyby sluníčko svítilo, ale nepálilo, my bychom seděli venku, popíjeli bychom pivko nebo kafíčko anebo vínečko, jak by kdo chtěl, a svět by byl docela fajn. Ale oni zase střílí, vraždí, znásilňují, ničí… Kdo – oni? A jak se to týká nás?

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov