Očima Saši Mitrofanova: Co chceme od politiků za války

Válka je stav, do kterého se dostává stále více částí světa a který se nám nevyhne. Vlastně už se nevyhnul. Jen u nás nepadají rakety, nepřítel útočí jinými prostředky. Ale přechod z hybridní do horké fáze je něco, s čím musí počítat přinejmenším politici, kteří ovlivňují životy všech členů společnosti. Na čtenářky a čtenáře, kteří považují tento postoj za zavádějící, mám prosbu, aby to dál nečetli a věnovali se činnostem, které jim přinesou více užitku. Nicméně když potřebuje někdo upustit páru nebo žluč, je text otevřen pro všechny.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov