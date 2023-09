Očima Saši Mitrofanova: Cihla v aktovce

Ptali se ho tedy, v jaké podzemní skupině byl, s kým spolupracoval, jaké akce proti okupantům provedl a kdo že to všechno může dosvědčit. Pán odpověděl, že dosvědčit to nemůže nikdo, protože jeho činnost v odboji byla ryze individuální a vysoce utajená. Na němý dotaz zástupců nové moci vysvětlil, jak to bylo:

„Ano, naoko jsem byl zaměstnán na protektorátním úřadu. Ale jenom naoko! Víte, pánové, chodil jsem každý den z práce a do práce přes hlavní náměstí. A jistě víte, že právě tam sídlily všechny hlavní okupační úřady. A teď pozor! Měl jsem s sebou vždycky aktovku. Do aktovky jsem nelegálně umístil cihlu. A dvakrát denně, pánové, dvakrát denně, jsem si při průchodu hlavním náměstím v duchu představoval, jak tu cihlu vyndávám a rozmlacuju ty jejich okna!“

Proč se mi tahle historka vybavila právě v těchto dnech? Kvůli Pirátům.

V této straně právě skončilo další celopartajní hlasování, co si mají počít jejich zástupci ve Fialově vládě s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Výsledek je následující: straničtí poslanci a ministři mají navrhnout okamžité Blažkovo odvolání. Předseda Ivan Bartoš má zjistit postoj původního koaličního partnera STAN.

Na tento postoj se dlouho nečekalo. Šéf STAN Vít Rakušan sdělil: „Už jsme řekli, že ačkoliv schůzka Pavla Blažka s panem Nejedlým je nevhodná, setrvání ministra Blažka ve vládě, případně jeho odchod, jsou odpovědností ODS.“

A co na to ODS? Předseda Petr Fiala už Blažkovi ukázal žlutou kartu a víc se tomu nevěnuje a představitel konzervativců ve straně Marek Benda oznámil, že Blažek má jeho plnou podporu. „Abych odvolával lidi za jednu nepovedenou schůzku (s Martinem Nejedlým), to bych ve vládě nikoho neměl,“ dodal.

Piráti v této situaci mohou jakkoli hlasitě křičet, že Benda vědomě či nevědomě překrucuje fakta a že jenom o schůzku s Nejedlým nešlo. Je to marné, je to marné, je to marné. Což o to, vládní zástupci Pirátů by možná tohle všechno zahráli do autu, aby mohli dál pracovat v kabinetu na svých úkolech. Jenže strana po nich chce něco jiného.