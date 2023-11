Očima Saši Mitrofanova: Čas házet kamení

S tím, že je společnost rozdělena, souhlasí podle agentury 90 procent lidí. Politiky z toho viní 80 procent. Více než tři čtvrtiny lidí by chtěly otevřít celospolečenskou diskuzi, která by měla za cíl přinést konkrétní řešení pro obnovení důvěry mezi lidmi a spojení rozdělené společnosti.

Jmenovat netřeba. Každý může vidět a slyšet mimořádně aktivní pomocníky nepřátelských civilizací, když křičí ať ve Sněmovně, nebo nedávno v ulicích. Někteří z těchto spoluobčanů takříkajíc nevědí, co činí, ale v důsledku na jejich osobní míře uvědomění nezáleží. Oslabují českou pozici ve chvíli, kdy se schyluje k novému rozdělení světa na konfrontační bloky. Nevím, kdo by souhlasil s tím, že by Česko odešlo do ruského područí spolu s Maďarskem a Slovenskem. Anebo otevřelo náruč antisemitismu s vírou bohnického pacienta, že Hamás je taky levice.