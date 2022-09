Očima Saši Mitrofanova: ANO je toxické jako jaderný odpad

V politice působí různé strany a hnutí. Tvoří je jedinci. Někteří jedinci mají podíl na tom, že se jejich stranám či hnutím daří. Jiní, kteří rovněž mají legitimaci oné strany či hnutí, by také rádi, aby se jejich hnízdečku vedlo dobře. Jenže jejich podíl bývá opačný. Kdyby se Engels probral, překonal vztek z toho, že v Praze nábřeží, které kdysi bylo pojmenováno po něm, je dnes nábřežím Rašínovým, a dal se do remaku vlastní práce, měl by k dispozici dva čerstvé příklady podílu jedinců na podkopání vlastních stran a hnutí.