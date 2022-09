Vildumetzová rezignuje. Na tiskovce byly i slzy

„Mám dvouletého a dvacetitříletého syna, mám rodinu. A to je pro mě to nejdůležitější na světě. Tahle mediální štvanice mě neuvěřitelně zraňuje. Došla jsem proto k rozhodnutí, které si zaslouží moje rodina,“ řekla ve čtvrtek ve Sněmovně Vildumetzová.

Babiš vzápětí její rozhodnutí ocenil. „Je to statečná, poctivá žena. Je mi velice líto, co se jí stalo. Provinila se tím, že se zamilovala do partnera, nikoli politika. Jejího rozhodnutí si vážím. Bohužel je v tom nevině,“ uvedl.