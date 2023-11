KOMENTÁŘ: Vláda posílá do škol jen arogantní vzkazy - Petr Šabata

Jak se to Bekovi povedlo? Do stávky jdou dvě třetiny škol, protože se stát chystá snížit počet placených hodin výuky, o dvě procenta klesnou platy špatně placeným uklízečkám a kuchařkám a také kvůli nekoncepčnosti a nejasnostem, které ministerstvo šíří.

Nejlépe je to vidět na návrhu rozpočtu na rok 2024. Tam utrpěl ministr Bek ve sporu s ministrem Stanjurou naprostý debakl. Finance nejprve navrhly škrtnout na vzdělávání 29 miliard, tedy víc než desetinu rozpočtu. Na vládní prioritu! Nyní jsou tam plus čtyři miliardy, ale třeba obrana dostala zcela správně navíc 40 miliard.

To je základní údaj vysvětlující, proč chybí peníze na vzdělávání tu i onde. Na platy nepedagogických pracovníků, na dělené vyučovací hodiny nebo na asistenty, na psychology… Tedy na vzdělávání 21. století.

Velmi nedůstojně pak vyzněl Bekův nápad, aby více platů školníků, hospodářek nebo účetních platili zřizovatelé, tedy obce. Věcně – proč ne. Problém v Právu vysvětlil Bekovi jeho stranický kolega, bývalý ministr školství Petr Gazdík: „Ale je to na jednání se samosprávami a není to věc, která by se dala změnit během dvou nebo tří měsíců.“