Stávka učitelů a děti bez hlídání: Spor může skončit až u soudu

Rodiče, kteří kvůli pondělní stávce nemají pro své děti hlídání, se mají se zaměstnavatelem dohodnout na práci z domova. Pokud to možné není, zbývá požádat o dovolenou nebo neplacené volno. Na tzv. ošetřovné podle České správy sociálního zabezpečení nárok nevznikne, podle advokáta Štěpána Ciprýna je to ale sporné a může to skončit i u soudu.

Foto: Novinky Oznámení o stávce v jedné z mateřských škol