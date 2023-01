Strach je mocný. On je totiž nutný, pokud chtěl člověk přežít, musel se bát a nevlézt do chřtánu jeskynnímu medvědovi ani nejíst bezmyšlenkovitě všechny bobule, protože mezi nimi mohl být rulík nebo tis. Proto všichni se strachem rádi operují a strašili tu vlnou migrantů, zejména muslimů, kteří poislámští naši zemi, tu zase zimou nebo hroznými následky koronaviru či vakcín proti němu. Dělají to i proto, že strach je primární, ještě před rozumem. Na medvěda musíme hned zareagovat, a ne si reakci dlouho rozmýšlet, protože by nás mezitím mohl napadnout. V případě blízkosti medvěda nejde s tímto atavismem nic dělat, ale u voleb máme čas si podobné reklamní „výšplechty“ rozmyslet.

Místo odvádění pozornosti k tématům, o kterých tyto volby nejsou, by bylo dobré mluvit o tom, co prezident má ve své moci a co může ovlivňovat. Jmenuje soudce Nejvyššího soudu, což je první oblast, které by se měla věnovat pozornost, aby bylo jasné, na koho Petr Pavel a Andrej Babiš myslí. Jmenuje taky guvernéra a radu České národní banky. Tady už Babiš uvedl, co by se mu líbilo - chtěl by za inflace nižší úrokové sazby. Nevím, nakolik je to motivováno potřebou Agrofertu mít levné úvěry, jak uváděla Danuše Nerudová, ale Turecko nám ukazuje, jak to končí, když prezident zasahuje do monetární politiky. Úvěry sice jsou dostupné, ale inflace se tam pohybuje okolo 84 procent, protože Recep Tayyip Erdogan je dlouhodobým odpůrcem vysokých úrokových sazeb.