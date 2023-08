Moc dobře si pamatuju, jaké to bylo. Samotný příjezd tanků jsem nezažil. Pár dnů před 21. srpnem 1968 jsme s rodiči odjeli. Ve strachu, který si pořád vybavuju. Před odjezdem jsem se díval na model letadla na knihovně a přemýšlel, jestli ho ještě uvidím a jestli zůstane stát nový panelák, do kterého jsme se před pár lety nastěhovali. Naši nebyli hloupí a věděli, co může přijít. Sice se mě snažili držet stranou dění, ale sedmileté dítě chápe více, než si mnozí rodiče myslí.