Voláme zálohy a sokoly! Video na výročí srpna 1968 burcuje Čechy k podpoře Ukrajiny

Jaké by to bylo, kdyby Československo po 21. srpnu 1968 nekapitulovalo před Moskvou vedenými okupačními vojsky Varšavské smlouvy a svět by Čechoslováky v obraně podporoval? Organizace Dárek Putina k výročí invaze zveřejnila video črtající historické paralely mezi rokem 1968 a ruským přepadením Ukrajiny. Češi by podle autorů neměli zapomínat na svou zkušenost a nepřestávat Ukrajinu podporovat.

Zbraně pro UkrajinuVideo: zbraneproukrajinu.cz