A aby FIFA skutečně dosáhla prosazení zákazu, pohrozila tím, že by kapitán s duhovou páskou automaticky – ještě před výkopem – dostal žlutou kartu. Fotbalisté totiž vědí, co by to znamenalo, pokud by během zápasu kapitáni udělali faul, za který se vytahuje žlutá karta. Šli by poté rovnou do sprch. Proto si je taky nenasadili.