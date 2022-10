KOMENTÁŘ: Satanova sláva mezi námi - Alex Švamberk

Zatímco napadený nemusí motivaci pro boj hledat, brání svou zemi, svůj dům a své blízké i svůj život, u útočníka je to jiné, zvláště, když se mu nedaří. Dokud postupuje, tak jsou všechny důvody přijatelné, ale po porážkách je to horší - mají blízcí umírat kvůli dobytí cizí země? Otevřené kořistnictví se už nenosí a Rusko se navíc vždy snažilo prezentovat jako země, která hájí mír a na rozdíl od imperialistického Západu není agresivní, což si občané pamatují.

Zastavit rozšiřování NATO tak přestalo být dobrým argument pro vedení války na Ukrajině, když všichni vidí, že výsledek je přesně opačný, než by Moskva chtěla. Kadyrov proto prohlásil, že se na Ukrajině vede válka se Šajtánem, což je arabské jméno pro Satana. Působí to legračně, ale metalové kapely dobře vědí, jak texty o pekle a ďáblech dokážou dodat říz jejich tvrdé hudbě, ať už se Satanem bojují jako Venom (At War with Satan), nebo naopak slouží v jeho šicích, protože rozvrací prohnilé pořádky. Provokativnosti satana si byl vědom i S. K. Neuman, jinak by svou třetí sbírku nenazval Satanova sláva mezi námi.