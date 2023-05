KOMENTÁŘ: Rusové v nedbalkách - Alex Švamberk

Ať už jde o bohorovnost, kdy si ruská generalita myslí, že nějací Ukrajinci nemohou v oblasti zaútočit, nebo o následek snah vyšťárat ještě další vojáky, které by šlo nasadit do tvrdých bojů na Donbasu i za cenu oslabení ochrany hranice, je to pro Vladimira Putina nepříjemné.