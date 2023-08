KOMENTÁŘ: Rusko je mafiánské - Alex Švamberk

Prigožin, který ovládl Rostov na Donu, nakonec své tažení na Moskvu odpískal. Výměnou za to bylo zrušeno jeho trestní stíhání a mohl odejít do Běloruska.

Bylo to trochu překvapivé, protože o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi je známo, že neodpouští, když se mu někdo vzepře. Po summitu afrických zemí v Petrohradu se zdálo, že majiteli wagnerovců bylo odpuštěno, protože Rusko potřebuje žoldnéře, aby prosazovali jeho zájmy v Africe. Prigožin se na okraj summitu vřele objímal s jedním ze zástupců Středoafrické republiky a jednal i s delegacemi Mali a Nigeru, což jsou země, kde působí wagnerovci a jejichž vedení na ně spoléhá, že je udrží u moci.

Přesto zaznívalo, že jsou jen dvě možnosti – za rok bude buď Prigožin mrtvý, nebo Putin nebude sedět v Kremlu. Vládce musí ukázat tvrdou ruku, aby se podobné pokusy o vzpouru nemohly opakovat a aby každý viděl, že má zemi pod kontrolou a nikdo, opravdu nikdo se mu nemůže beztrestně postavit.

Wagnerovci už uvedli, že letadlo bylo sestřeleno, i když to nemuselo být nutně tak. Ona stačí bomba na palubě, byť Prigožinova ochranka jistě stroj pečlivě hlídala a prověřovala.

Nehoda moc pravděpodobná není, v Rusku sice panuje typický šlendrián, ale těžko si představit, že by si Prigožin – letadlo bylo prý napsané na něj – nezajistil kvalitní údržbu.

Do skládačky pouze nezapadá tento týden zveřejněné video, ve kterém měl Prigožin údajně hovořit z Afriky. Nelze však vyloučit, že bylo starší nebo pořízené jinde, ale klidně se zase mezitím mohl vrátit a ve středu letěl z Moskvy do Petrohradu. I kdy by však Prigožin nebyl mezi oběťmi, nyní mu je už jasné, že po něm jdou a je jen otázkou času, kdy ho dostanou.

Pád letadla wagnerovců potvrdil, že Rusko je mafiánský stát používající metody zločineckých gangů. V případě Prigožina, který si odkroutil dlouhý trest a rád používal vězeňský argot, je to sice symbolické, ale v jakémkoli normálním státě by byl Prigožin za vzpouru souzen a nesehrála by se podivná šaráda končící pádem embraeru.