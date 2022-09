KOMENTÁŘ: Průlom ukázal, že má cenu pomáhat Ukrajině - Alex Švamberk

Průlom v Charkovské oblasti je největším úspěchem Ukrajinců od chvíle, kdy uchránili Kyjev na počátku války. Přišel v pravou chvíli, protože se šířily obavy, že Ukrajinci o útoku dokážou jen mluvit, neboť ofenzívu na jihu slibovali od konce jara. Začala až na konci srpna a Cherson se zatím osvobodit nepovedlo. Nakonec ale k hlavnímu průlomu došlo u Charkova. Vypadá to na zdařilou lest, na kterou nepřítel skočil.

Úspěšný ukrajinský postup k řece Oskil potvrzuje, že vojenská pomoc Ukrajině má smysl. To se ostatně ukázalo už na počátku války, kdy kolony tanků a obrněných transportérů pomáhaly zastavit ruční protitankové rakety Javelin a NLAW i drony Bayraktar. Bez nich by se ruský vpád nepodařilo zastavit před Kyjevem.

Nyní zase pomohly Ukrajincům raketomety, především tolikrát opěvované HIMARS, a dalekonosná děla, ale výraznou měrou také tanky a houfnice z výzbroje zemí bývalého východního bloku, zejména z Polska, ale také z ČR. Pokud by byla pomoc silnější, mohl by být ukrajinský úspěch ještě větší. To by ovšem museli všichni pomáhat jako Američané nebo Poláci. Jak jedovatě podotkl polský premiér Mateusz Morawiecky, kdyby Ukrajina závisela v EU na Německu, už by nemusela existovat. Než Německo poslalo protiletecké systémy Gepard a desítku houfnic PzH 2000, uplynulo několik měsíců. Jasně se ukazuje, že některé západní země postrádají zkušenost s Ruskem a ani útok na Ukrajinu je nepřipravil o iluze.