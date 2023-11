KOMENTÁŘ: Proč šetřit na školství. A proč to není dobrý nápad - Daniel Münich

Když přijde řeč na peníze a český vzdělávací systém, skoro vždy se ozve, co už jsme slyšeli mnohokrát. Třeba že na něj dáváme již tak hodně, že si vyšší výdaje s rozpočtem, jaký máme, nemůžeme dovolit, že by to šlo proti potřebě šetřit, že školství je neefektivní díra na peníze.

Foto: Novinky Daniel Münich