KOMENTÁŘ: Politika lží - Alexander Tomský

Jak poznamenal izraelský psychiatr Adam Twerski: „Lidé potřebují k životu kyslík, vodu, potraviny a někoho, na koho lze svalit vinu.“ A protože se selhání a chyby politiků v demokracii tak snadno neodpouštějí, jsou jejich výmluvy nevyhnutelnou součástí systému. To by ale vůbec nebylo tak zlé, vytáčky a mlžení bývají průhledné, a trapnost vykrucování je očividná.

A co na to náš ministr? Migrační pakt prý nezavádí povinné kvóty ani příspěvek do migračního fondu. Rakušan, aby odvedl pozornost, totiž mluvil o české výjimce (bohužel prozatímní) z dohodnutého systému, jehož existenci sám nejdříve popřel. Takže systém je přece jen na světě, avšak díky 326 000 ukrajinských běženců máme odklad. „A Unie nám bude s uprchlíky pomáhat.“ Časem nepochybně i s těmi, které tu téměř nikdo nechce.