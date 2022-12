Tabulka hospodářského úpadku hned za článkem dokazuje, že za dlouhých let od úvěrové krize (2008) vzrostla ekonomika Británie o pouhých 7 procent na rozdíl od Německa, USA a Austrálie (13–16 procent) a produktivita práce o bídná 4 procenta, tedy méně než v byrokratické Francii s 6 procenty a těsně nad stagnující Itálií. Kam se poděl flegmatický zdravý rozum, ptají se anonymní autoři článku a citují historika sociálních dějin Davida Kynastona: „Angličané neplánují, vyhýbají se konfrontaci a zabývají se problémy, až když jim přerostou přes hlavu.“ Možná. Kdo ale sledoval vývoj západního světa, těžko si mohl nevšimnout, že během let 1980–2000 rostla ekonomika v průměru o 2,25 procenta ročně a od té doby stagnuje (1,1 procenta).

Společnost zestárla a voličům důchodcům na růstu hospodářství nezáleží tak jako politikům, kteří se místo obhajoby kapitalismu a meritokracie zabývají inkluzí menšin a nákladnou přestavbou na elektrický svět. Britský pečovatelský stát narostl do obřích rozměrů. Dávky pobírá 5,3 milionu osob v pracovním věku, téměř milion lidí se po covidu nevrátilo do práce (360 000 do předčasného důchodu) a masová imigrace (bez investic do infrastruktury, škol a dopravy) ztěžuje lidem život a snižuje produktivitu. Jméno britské krize je Socialismus.