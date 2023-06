KOMENTÁŘ: Oka můry mimo mísu

V zemi, která má zkušenosti s dočasným pobytem sovětských vojsk na věčné časy, je samozřejmě jakákoli smlouva umožňující pobyt zahraničních vojáků na jejím území citlivé téma. Zvláště když je ve smlouvě uvedeno, že na vybraných základnách by mohly být i objekty, které by po dohodě mohli využívat výlučně američtí vojáci, byť zůstanou majetkem České republiky. Všichni znají přísloví podáš-li prst, zmocní se celé ruky.

Byl to náhlý výpad, jako když můra ohrožovaná ptákem, který ji chce sezobnout, roztáhne křídla a objeví se výrazná kresba očí. Poslanci však přece jen nejsou ptáci lovící hmyz, kteří se leknou, a dali to předsedovi SPD sežrat.

Tomio-san podcenil domácí přípravu a střílel od boku. Chápu, že tvrdou normalizaci nemá vrytu pod kůži, narodil se v roce 1972 a prvních šest let žil v Japonsku. Jako dítě zažíval jiné starosti a trápily ho jiné problémy - v dětském domově to není žádný med -, než aby se zabýval rokem 1968. Pokud však chce něčím strašit, musí na to být připraven, jinak se mu všichni vysmějí. Jako nepřipraveného žáčka ho utřel i Andrej Babiš: „Prosím vás, žádné základny, žádní vojáci tady nebudou. Je to triviální smlouva. Mimochodem, tu smlouvu má Rumunsko od roku 2005, takže 18 let. Bulharsko od roku 2006.“