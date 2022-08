KOMENTÁŘ: Nebalamuťme se, ceny plynu šroubuje Rusko - Alex Švamberk

Je pravdou, že obnovitelné zdroje závisí na přírodních podmínkách a loni málo svítilo, takže bylo nutné častěji spouštět plynové elektrárny. Ale sázka na obnovitelné zdroje není jen kvůli zelené politice, výroba elektřiny z těchto zdrojů je zdaleka nejlevnější. V roce 2020 se podle analýzy newyorské investiční banky Lazard pohybovala okolo 37 až 40 dolarů za megawatthodinu, což bylo méně než u uhlí, kde to tehdy činilo činilo 112 dolarů, a jádra se 163 dolary. U paroplynových, jako je počeradská, to bylo 59 dolarů a u plynových, které se spouštějí v době špičky, 175 dolarů.

To jsou čisté ceny bez započtení emisních povolenek, které zvyšují náklady na výrobu elektřiny z uhlí a plynu, a bez dotací na ekologická zařízení. Samotná cena ovšem nezohledňuje další náklady včetně nákladů na vyrovnání nestálosti zdrojů. Problémem není jen když fouká málo, ale taky, když fouká hodně, to pak do sítě proudí příliš mnoho elektřiny a hrozí její přetížení.

Vytýkat Bruselu, že prosazoval levnější zdroje energie, které jsou navíc čisté, by bylo absurdní, i když je otázkou, nakolik by se měly uplatňovat různé podpory zelené energii. A ústup od jaderných elektráren není dán jen tím, že je zelení považují za nebezpečné, pomalu za dílo ďáblovo, ale také jejich vysokou cenou, protože jde o složitou technologii, která je navíc citlivá, takže se jadrné elektrárny musejí pečlivě monitorovat a také střežit.

EU a zejména Německo lze pranýřovat za to, že se orientovaly na ruský plyn a věřily Kremlu, ovšem to bychom zrovna v naší zemi dělat neměli, protože v tomto případě jsme na tom podobně. Ale myslet si, že ústupky Rusku by vedly k výraznému snížení ceny plynu, je naivní. Rusko potřebuje zahojit své ztráty, tak by ji výrazně nesnížilo a dál by manipulovalo s dodávkami.