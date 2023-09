Lze dlouze spekulovat, jestli Rusko nebylo schopné zareagovat, nebo nechtělo, ale to je do jisté míry vedlejší. Hlavně to ukazuje jedno –⁠ na ruské garance se spoléhat nelze. Moskvou domluvené příměří je ve skutečnosti totální porážkou arménského Arcachu. To by si měly uvědomit nejen všechny země, které spoléhají na ruskou ochranu, i když jejich počet ubývá, ale také lidé vzhlížející ke Kremlu.