V USA je hlasování o předsedovi Sněmovny obvykle jednorázovou formalitou, protože vítěz voleb má v systému, kde působí jen dvě velké strany, většinu. Tu měli i republikáni, jenomže část se jich šprajcla, že McCarthyho nezvolí. Šlo většinou o představitele ultrakonzervativního křídla strany, kteří mají blízko k exprezidentovi Donaldu Trumpovi. McCarthy jim připadá málo tvrdý. Nepřesvědčilo je, aby když McCarthy oznámil, že má Trumpovu podporu a že stejně jako on označuje washingtonskou politickou scénu za močál. Bývalý prezident musel nakonec posledního odpůrce přesvědčit, aby alespoň odešel ze sálu a snížilo se kvorum, jinak by byla Sněmovna doteď zablokovaná.

Na to by neměla zapomínat ani Evropská unie, až bude zase protlačovat změny bez podpory obyvatel. I když by ideje evropských lídrů mohly být v zásadě správné a potřebné, nelze je prosazovat proti vůli občanů. A komu nestačí připomínka protestů žlutých vest, měl by se podívat do Íránu. Modernizace země za šáhinšáha byla tak překotná, že se proti ní běžní Íránci vedení kleriky vzbouřili. Výsledek známe. Vyvrcholilo to v regresivní islámskou revoluci.