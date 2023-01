Republikánská tragikomedie: USA drží v šachu dvacítka Trumpových příznivců

Je to poprvé za posledních 100 let, kdy hlasování o předsedovi Sněmovny přesáhlo jedno kolo. Před volbami se přitom republikáni dušovali, co všechno po vítězství udělají. Zatím způsobili jen pat. Hlavní slovo mají nyní McCarthyho odpůrci.

Část zmíněných republikánů je členy Sněmovní skupiny pro svobodu, která je obecně považována za nejkonzervativnější a nejpravicovější blok strany. Předsedou frakce je Scott Perry z Pensylvánie. Ten podle výsledků vyšetřování před dvěma lety sehrál klíčovou roli při pokusu Donalda Trumpa zvrátit výsledky prezidentských voleb prostřednictvím snahy o dosazení nového úřadujícího generálního prokurátora.

Další členové skupiny, kteří nyní blokují zvolení McCarthyho, už reprezentují jižní státy a velmi často jde o politiky, které v uplynulých volbách bývalý prezident Trump veřejně podpořil.

Ostatní rebelové se však nezdají být bývalému prezidentovi nutně nakloněni. Situace se stala ještě méně přehlednou, když McCarthyho podíl hlasů klesl poté, co ho po prvních třech neúspěšných pokusech Trump naoko podpořil.

Podle listu Guardian odmítají McCarthyho někteří jeho kolegové do čela Sněmovny zvolit, neboť dle jejich přesvědčení nebude schopný nabídnout dostatečně silnou protiváhu prezidentu Joeovi Bidenovi. Svoji roli hrají jistě i osobní animozity.

Dokud nebude předseda Sněmovny zvolen, nemohou zákonodárci schvalovat zákony, ale ani dohlížet na vládu a na národní bezpečnost. Další komplikací pak je skutečnost, že zaměstnanci výborů nemohou pobírat plat, jelikož výbory ještě nebyly navoleny.

Republikáni nefungují. Pomůžou demokraté?

McCarthy už udělal několik ústupků, aby své kritiky dostal na svou stranu.

K překvapení mnohých souhlasil se změnou pravidel tak, že by stačil jeden jediný poslanec k vyvolání hlasování o odvolání předsedy Sněmovny, čímž by si dobrovolně okolo sebe utáhl vodítko. „Ve skutečnosti by tak Trump a jeho věrní rozhodovali o mnoha věcech - o přidělování výborů, vyšetřováních a dalších záležitostech,“ píše v komentáři někdejší profesor veřejné politiky a někdejší americký ministr Robert Reich.

Část poslanců by ještě ráda, aby Sněmovna pod novým vedením víc tlačila na snižování vládních výdajů a přesunula více pravomocí od předsedy do výborů.

Motivace jsou tedy různé a dohoda v nedohlednu. Trojice nechvalně proslulých potížistů - Matt Gaetz z Floridy, Andy Biggs z Arizony a Lauren Boebertová z Colorada - už se nechala slyšet, že pro McCarthyho nebudou hlasovat za žádných okolností. Gaetz dokonce opakovaně nominoval exprezidenta USA Donalda Trumpa; podmínkou předsednictví Sněmovny reprezentantů není členství v ní.

Nabízí se tak otázka, zda se neotevírá cesta pro Demokratickou stranu, která sice po volbách ztratila nad Sněmovnou kontrolu, aby svým soupeřům vypomohla. Výměnou za nějaké výhody, například rovnoměrně zastoupení v klíčových výborech.

Podle již citovaného Reicha by se demokraté měli vzchopit a zvolit předsedou Sněmovny některého z umírněných republikánů, jakými se tváří například Fred Upton z Michiganu nebo David Joyce z Ohia. K takovému zvolení by stačilo jen šest republikánů, společně se všemi demokraty. Tak vyrovnané jsou nyní poměry v dolní komoře. Teoreticky by tak mohl předseda vzejít i z řad demokratů, kdyby k tomu našli šest ochotných na druhé straně.