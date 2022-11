V anglosféře se nejčastěji opakují argumenty akademika Johna Mearsheimera a Gordona M. Hahna, jenž nedávno vydal knihu „Od Ivana Hrozného k Putinovi“. Oba považují expanzi NATO do východní Evropy za ztrátu realismu a geopolitickou provokaci Ruska i za příčinu tragické ruské války s Ukrajinou. Oba jsou přesvědčeni, že americké vlády po zhroucení Sovětského svazu podlehly arogantní představě o své světové „liberální hegemonii“ a pomíjely ruské bezpečnostní zájmy. Ukrajincům měly vysvětlit, že je jejich země bohužel nárazníkovým státem mezi Ruskem a Západem a neslibovat jim členství v Alianci.

Na první pohled se to zdá být logické a rozumné, kdo by nevěděl, jakou kalamitu a neštěstí způsobily násilné pokusy zavést v kmenových muslimských státech, v Afghánistánu, v Iráku či Libyi, demokracii nebo alespoň právní režim. Politici Západu si jistě léta neuvědomovali, že jejich představu o lidských právech, sekulární státní moci a liberální demokracii většina světa za univerzální nepovažuje.

Západní Ukrajinci, kteří do 18. století obývali polsko-litevské království, jsou svými náboženskými kořeny i mentalitou Západ, přestože si svůj národní stát postavili teprve nedávno. Posledních 30 let se na Ukrajině střídali proruští a prozápadní prezidenti 3:3, nakonec zvítězil nacionalismus Zápaďanů a miliony východních Ukrajinců se pod psychologickým tlakem poukrajinšťování raději vystěhovaly do Ruska. Avšak ruská říše od rozdělení říše římské, velkého schizmatu (1054) a pádu Cařihradu (1453) svým dějinným vývojem (cézaropapismu) tvoří odlišnou Evropu (byť v umění od 19. století provázanou se západní civilizací), trpí prokletím impéria.