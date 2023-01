Zvolení zástupci umí upřímně zhodnotit vážnou situaci, pokud je řešení na dosah. V takové situaci je to pro ně bezpečné. Pokud ale krize příležitost k hrdinství neposkytuje, je snazší svalovat vinu na všechny okolo.

Poslanec ukrajinského parlamentu zvolený za vládní stranu Služebník lidu. Zastupuje volební obvod Podilsku, města v Oděské oblasti. Člen ukrajinské delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Slogany varují občany, že se Kreml snaží podkopat podporu pro Ukrajince tím, že nechá Západ umrznout vysokými cenami energií. Je to drsná a chmurná připomínka toho, že pro velkou část Evropy nyní svoboda vašich bližních závisí na ceně, kterou jste ochotni zaplatit za vytápění. Billboardy však k pochybnostem průměrného Poláka (který si je dokonale vědom toho, kdo je tady nepřítel) tolik nepromlouvají. Protože ceny energií v Polsku vůbec nerostou.

To je něco, co se ve vládním PR nevidí často: dobrý střelec se vždy drží zpátky. Polsko si zaslouží potlesk za dobře odvedenou práci. Je nezbytné, aby i ostatní vlády podobně informovaly své občany o Putinově strategii využívat ruskou energii jako zbraň hybridní války. Rusko chce v Evropě vyvolat chaos a zoufale si přeje, aby Evropané vyšli do ulic s nemravnými požadavky, jako je přerušení veškeré vojenské, finanční a politické pomoci Ukrajině výměnou za sice levný, ale nespolehlivý a krvavý ruský plyn.