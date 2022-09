KOMENTÁŘ: Hospodářská katastrofa Západu - Alexander Tomský

To oni vyhlásili boj kysličníku uhličitému a už nejméně dvě desetiletí nejen v Německu zavírají uhelné a atomové elektrárny, prosazují elektrifikaci průmyslu i automobilismu, v celosvětovém měřítku snížili investice do fosilních paliv, neboť naplánovali brzké ukončení spalovacích motorů a odbourání emisní ekonomiky do roku 2050, aniž by se zamysleli, jak zajistí provoz naší energeticky náročné civilizace. A vůbec je nezajímalo, že slunečníky a větrníky na něco takového nikdy, opravdu nikdy nestačí, naivně spoléhali na novou neexistující technologii.

A co hůř, vymysleli plán na potlačení fosilních paliv a na elektrárny uvalili emisní daň na každou tunu emisí (nyní 90 Eur/MWh), jež k útlumu nedostatkové elektřiny ani vést nemohla, pouze ji zdražila. Ba ani teď, kdy drahá elektřina likviduje průmysl a ohrožuje život chudých lidí a možná povede k zániku Unie, nehodlají daň zrušit.

Tak strašlivá je moc ideologické víry. Podle knihy dánského statistika Bjorna Lomborga (dnes exulanta v Praze) Falešný poplach: proč nás klimatická panika stojí tisíce miliard, škodí chudým a planetě nepomáhá se místo přizpůsobení podmínkám globálního oteplování utratily bilióny dolarů a výsledek je téměř nulový, Evropa totiž vypouští pouhých 8 procent světových emisí a nemá na snížení oxidu uhlíku bez podpory Číny, Ruska a Indie prakticky žádný vliv. Co ale ani Lomborg nečekal, že svou zelenou politikou způsobí ekonomický propad a masivní chudobu.

Marně se vymlouvají na Putina, ten pouze ve svém tažení proti Západu důsledky jejich duševní omezenosti a ideologické posedlosti využil. A také Amerika, tak dlouho proti evropské ideologické chorobě odolná, se nakonec nakazila. Prezident Joe Biden prosadil pod lživým názvem Zákon na snížení inflace ve skutečnosti politiku inflační, dvě třetiny výdajů za 400 miliard mají omezit skleníkové plyny.

Jak ví každý ekonom, dotace vydané na přestavbu ekonomiky nejsou žádné investice, nic neušetří a HDP nezvýší. Perfektně to ilustruje levicová Kalifornie, jež využívá k výrobě elektřiny převážně obnovitelnou energii. Několik dní po uzákonění zákazu prodeje aut se spalovacím motorem v roce 2035 (nikoli pouze výroby), požádali státní úředníci majitele elektroaut, aby nenabíjeli své vozy a varovali občany, aby omezili spotřebu elektřiny od 16.00 do 21.00 hodin, jinak hrozí výpadky. A to ještě nenastala zima. Fanatismus těchto lidí nezná meze.

V Německu se už celé měsíce beznadějně diskutuje o uzavření posledních tří atomových elektráren a případném prodloužení jejich životnosti alespoň na příští zimu.

A jaké je to u nás doma? Debatuje se hlavně o likvidační ceně elektřiny, již do značné míry uměle vyhnala do nebeské výše společná burza Unie, nemylme se, má to málo společného s tržním mechanismem (povolenky, dotace a spekulace), bavíme se o tom, jak zabránit krachu českého průmyslu a chudší občany zachránit od smrti podchlazením.

Česká vláda je vůči Unii zbabělá, možná i díky svému předsednictví Unie se obávala jednat samostatně a už půl roku spoléhá na společné unijní rozhodnutí kompenzovat průmysl a občany. To se načeká, Unie slyne z byrokratické neschopnosti jednat. Okolní státy si už pomohly samy, snížily DPH a dotují firmy i domácnosti.

Nevím, možná jde o neochotu pozlobit si Němce, dotace jsou ale nutné, neboť energetika zvyšuje náklady průmyslu, inflaci a všechny ožebračuje. Je to nepochopitelné, od ministra průmyslu Jozefa Síkely slyšíme stále totéž: zatím to nejde. A tak máme nejdražší elektřinu v Evropě (v poměru k životní úrovni) a liknavost vlády vyhnala do Prahy na sedmdesát tisíc lidí z okraje společnosti, kteří demonstrují za neutralitu a levný plyn z Ruska.