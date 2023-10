KOMENTÁŘ: Chiméra přiměřené reakce - Alex Švamberk

Každý napadený se brání a je jedno, jestli jde o jednotlivce, komunitu nebo stát. Pokud by se nebránil, tak by na to doplatil, mohl by se stát terčem dalších a dalších útoků, lhostejno, zda zlodějů, násilníků nebo přímo nepřátelského státu, jako je tomu v případě Ukrajiny napadené Ruskem.

Izraeli nezbývá než zasáhnout Hamás, utnout mu hlavu, aby nemohl podnikat podobné útoky. Pokud by to neudělal, Hamás by toho využil, považoval by to za slabost, a hlavně by mohl slíznout smetanu, že právě on je tím, kdo braní Palestince před Židy. Posílil by svou pozici i na okupovaném Západním břehu Jordánu, odkud by mohl Izraelce zasahovat ještě bolestněji, přičemž by zabíjel nejen vojáky a policisty, ale umírali by i civilisté - Žid jako Žid.