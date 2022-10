A labouristická opozice? Ta vede kulturní válku za genderovou emancipaci a žádnou jinou metodu, než zdaňovat a rozdávat nezná. Přebujelý sociální stát „blahobytu“ (welfare) je pro ni prostředkem na vyrovnávání životní úrovně, o dynamice tržního hospodářství nechce slyšet. Co s tím? Teprve ekonomický propad a masová nezaměstnanost by mohla vyvolat v život radikálního reformátora typu Margaret Thatcherové.

A tak se pozornost novinářů upíná k nadcházejícím volbám nového premiéra, jako by na nich záležel osud království. V zákulisí však došlo ke změně pravidel, aby trapná druhá premiérská volba po 45 dnech proběhla co nejrychleji. Každý z kandidátů musí získat podporu jednoho sta poslanců (z 357), aby se mohl klání vůbec zúčastnit, počet zájemců tak klesl na tři.

Exministr financí Rishi Sunak má za sebou více než třetinu, Boris Johnson navzdory všemu stovku asi získá. Ta třetí vzadu Penny Mordauntová má sice slabou podporu, ale poslanci mohou taktizovat, aby s její pomocí vyřadili jednoho z nenáviděných hlavních kandidátů. Stačilo by jí dát více hlasů, aby postoupila do druhého kola. Jen aby se nepřepočítali a neskončili s novou beznadějnou premiérkou. Kdyby totiž vše probíhalo hladce o osudu dvou hlavních kandidátů, tak jako minule, by v druhém kole rozhodovali straníci a vyhrál by Johnson.