Nechat bojovat vedle sebe ruské a ukrajinské sportovce není snaha spojovat národy. Na to bude čas po válce. Ve starém Řecku, kde se válčilo často, platilo pravidlo, že se v době olympijských her boje zastavují. Ale nevšiml jsem si, že by Rusko avizovalo přerušení bojů. A když dál bojuje v době kvalifikací olympioniků, měli by mít jeho sportovci smůlu.