Nikdo nepochybuje, že se nakonec americká politická scéna na navýšení stropu dohodne. Dluhový strop se v minulosti navyšoval více než sedmdesátkrát. Případný krach USA by totiž v ekonomickém světě vyvolal opravdovou tsunami. A to si nikdo nepřeje. Američtí představitelé se musí vyrovnávat s geopolitickým tlakem Číny. Jedno z mnoha válečných polí se vede i na úrovni měny. Dedolarizace světa je nyní jednou ze zbraní proti USA. Problémy s americkými dluhopisy by nahlodaly důvěru v dolar. Odpůrci dolaru by měli o důvod víc, proč od této měny ustupovat. Pragmatismus nakonec zvítězí a dluhový strop se zvedne. Dopady v zahraniční politice by byly nepředstavitelné. Americké volby se blíží a není jisté, zda by tak velké škody američtí demokraté byli schopni uklidit.