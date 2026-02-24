Zloděj v Turecku vykradl klenotnictví a ujel na oslovi

Článek
Policisté z města Kayseri, které leží v centrálním Turecku, nemuseli vyvinout kdovíjak velké úsilí, aby dopadli svérázného zloděje šperků. Jeho akci totiž zachytily bezpečnostní kamery jak přímo v klenotnictví, tak později i v setmělých ulicích.
Na záběrech, které zprostředkovala agentura Reuters, je vidět, jak se muž dostal do prodejny s pomocí vysokozdvižného vozíku, jímž zvedl roletu před vstupními dveřmi. Uvnitř převrátil pult s vystaveným zbožím a začal ze země sbírat šperky. Následně nasedl na osla a na jeho hřbetě se nočními ulicemi města vydal pryč z místa činu.
Kamerové záznamy ovšem velmi dobře posloužily kayserským policistům, kteří díky nim pachatele o pár dní později vypátrali, zatkli a umístili do vazby. A povedený zloděj zni příliš dlouho netajil, kam lup ukryl, a tak mohly být zakopané šperky vyzvednuty a vráceny zpět do klenotnictví.