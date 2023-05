Živí se prohledáváním popelnic. Měsíčně si vydělají až sto tisíc

Veronica Taylorová začala nahlížet do popelnic loni v červnu a podle jejích slov to byl zpočátku jen její jakýsi ne zcela tradiční koníček. Časem se však ukázalo, že v popelnicích lze najít dost značkových předmětů, které následně prodává v internetových aukcích.

Nyní je tedy prohrabávání odpadků její regulérní obživou, a do „podniku“ dokonce přibrala i svou nejlepší kamarádku osmatřicetiletou Liz Wilsonovou. „Je to fantastické, nikdy netušíte, co najdete,“ pochvaluje si Veronica svou aktuální práci.

Ačkoliv jejich příjmy jsou pod americkým průměrem, do klasického zaměstnání by již nešly. „Nestojí to za to. Prohledávání popelnic totiž člověku dává spoustu svobody,“ uzavírá Veronica Taylorová.