Zeštíhlovat královskou rodinu? To není dobrý nápad, myslí si její nejvytíženější členka

„Myslím si, že ta věc o zeštíhlování byla řečena v době, kdy tu bylo více lidí,“ uvedla princezna Anna v narážce na to, že královské povinnosti přestali vykonávat princ Harry s vévodkyní Meghan a princ Andrew. „Z mého pohledu to není dobrý nápad,“ dodala Anne.

„Ví, co dostane, protože na to už nějakou dobu trénuje a nemyslím si, že by se změnil,“ uvedla Anne s narážkou na to, že byl král Karel III. nejdéle čekajícím korunním princem.