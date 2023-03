Z domu se stal obří úl. Ze stěn prosakoval med, ve stropu byly včelí plástve

„Začalo to loni v létě, když jsme si všimli, že máme v ložnici na zdech černou lepkavou hmotu,“ popisuje 41letá Kate Dempseyová.

Nejprve si myslela, že tmavé skvrny na stěnách způsobuje vlhkost, ale pak zaznamenala sladké aroma. Postupně to došlo do stavu, který již nemohli ignorovat, a tak skvrny prozkoumali. Když Kate podezřelou hmotu ochutnala, ukázalo se, že je to med.