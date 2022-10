Včely uspořádávají počty věcí zleva doprava, tvrdí studie

V poslední době se objevily důkazy, podle kterých novorozenci a někteří obratlovci, včetně primátů, uspořádávají čísla zleva doprava. Giurfa vedl studii, jejímž cílem bylo zjistit, zda to samé platí i u hmyzu, konkrétně u včel.

„Již bylo prokázáno, že včely jsou schopny počítat, přinejmenším do pěti,“ řekl Giurfa. Podle vědce zástupci této hmyzí skupiny také zpracovávají informace odlišně v obou mozkových hemisférách. Tento rys zřejmě sdílejí s lidmi a je považován za možného původce „mentální číselné řady,“ uvedl Giurfa.

Vědci v rámci experimentu nechali jednotlivé včely vlétnout do dřevěné krabice. Poté je pomocí cukrové vody nalákali, aby si vybrali obrázek zobrazující řadu předmětů připevněných na stěnách bedny.

Pokud je teorie o tom, že zvířata uvažují o číslech zleva doprava, pravdivá, zůstává otázkou, proč to neplatí pro všechny lidi. Giurfa tvrdí, že to může být způsobeno výchovou. I když je mentální číselná řada „vrozená, kultura ji může modifikovat, dokonce i zvrátit - nebo naopak zvýraznit,“ řekl. Na druhou stranu se včely musí držet toho, co jim diktuje příroda.