Vzácná oblaka ve tvaru vln uchvátila obyvatele Wyomingu

„Bylo to výjimečné a okamžitě jsem věděla, že to musím vyfotografovat,“ uvedla místní obyvatelka Rachel Gordonová. Snímky pořídila u domu svých rodičů, načež je zveřejnila na facebookové stránce Wyoming through The Lens, kde je k vidění i časosběrné video. „Byl to dechberoucí okamžik,“ dodala žena.