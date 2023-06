Ve Francii je vesnice jen pro lidi s Alzheimerovou chorobou

Janine sedí ve svém bytě s dcerou Bettinou. Její stěhování do vesnice bylo obtížné. Šestasedmdesátiletá pacientka strávila celý profesní život péčí o lidi s demencí a nyní je sama nemocná. Trvalo jí tři měsíce, než se usadila. V těchto dnech často zapomíná, že už není pečovatelkou, a většinu času se snaží starat o své spoluobčany ve vesnici.

„Existuje prodleva mezi skutečným životem, který zde žijí, a vzpomínkou na ten bývalý. Je to jiné místo a to v nich vyvolává chuť odejít. Vlak nabízí řešení,“ říká psycholožka. „Když jste v klidu, udržujete si každodenní dovednosti, a to je náš cíl. Čím větší pohodu cítí, tím víc si zachovávají běžné kompetence,“ dodává.