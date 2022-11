Vědci hlásí pokrok v léčbě alzheimera. Lék má však vedlejší účinky

Přípravek lecanemab je protilátková terapie, která odstraňuje shluky bílkoviny známé jako beta-amyloid, které se hromadí v mozku lidí s Alzheimerovou chorobou. První závěry obě firmy zveřejnily již v září, kompletní výsledky klinického testování fáze tři se v úterý objevily v odborném časopise New England Journal of Medicine.

Experimentální lék lecanemab každopádně ukazuje „potenciál“ při léčbě Alzheimerovy choroby, nicméně zároveň je pravdou, že nová zjištění vyvolávají určité obavy o bezpečnost pacientů, a to kvůli jeho spojení s určitými „závažnými nežádoucími účinky“.

„Až – nebo pokud - bude tento lék schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, bude lékařům nějakou dobu trvat, než budou schopni zjistit a určit, jak může, či naopak nemusí být tento lék účinný u jejich vlastních pacientů. Zejména proto, že nositelé genů pro protein ApoE4 mohou mít vyšší riziko nežádoucích účinků,“ upozornil neurolog Richard Isaacson z lékařské fakulty Weill Cornell Medicine v New Yorku, který se na studii ani vývoji lecanemabu nepodílí.

„Ačkoli je tato studie jistě povzbudivá, tak jak se to promítne do klinické praxe, skutečné klinické praxe, to se teprve uvidí,“ konstatoval.