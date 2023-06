V Palestině se vězni narodila čtyřčata z pašovaného spermatu. Jedná se o formu odboje

Podobně to vnímá i Rasmíja Šamálíová a její vězněný manžel Ahmed Šamálí. O dítě pomocí pašovaného spermatu se manželský pár pokoušel již od roku 2018, dvakrát to nevyšlo. Až třetí pokus v říjnu 2022 se ukázal jako úspěšný a žena otěhotněla se čtyřmi dětmi - třemi chlapci jménem Abdul Rahim, Rakan a Raján a dívkou jménem Najah.

Podle jejích slov to bylo složité těhotenství, zejména kvůli vysokému počtu dětí. Nakonec musela být v květnu převezena z nemocnice Al-Šifa v Gaze do nemocnice Al-Makassed v Jeruzalémě.

Se svým manželem má již dvě děti ve věku 15 a 17 let. Ty však byly počaty před jeho zatčením. Bez manžela má teď pocit, že je jejich rodinné štěstí nekompletní a těší se, až se celá početná rodina zase shledá.

Příběh Rasmíji a Ahmeda není ojedinělý. Za posledních deset let se palestinským mužům vězněných v Izraeli narodilo už 122 dětí. První známý případ je z roku 2012, jednalo se o vězněného Ammara al-Zabana a jeho ženu, kteří z pašovaného spermatu úspěšně počali potomka. Podle serveru Middle East Eye se od té doby považuje pašování spermatu za klíčovou součást palestinského boje proti izraelské okupaci.

Úspěšné pašování spermatu není jednoduchý proces. Většina zodpovědnosti stojí na rodině vězně. Pokud se rozhodnou tuto metodu využít, musí sperma doručit co nejdřív po obdržení do laboratoře. To je prvním předpokladem k tomu, aby k oplodnění došlo.