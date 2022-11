V Nizozemsku budou střílet paintballovými kuličkami do příliš krotkých vlků

Nizozemská provincie Gelderland řeší problém s příliš krotkými vlky poté, co se na sociálních sítích objevilo video, na němž se v jednom z národních parků přiblížil vlk k rodině na výletě, aniž by jevil jakékoliv známky strachu. Po příliš krotkých vlcích, kteří by mohli znamenat pro lidi nebezpečí, tak ochranáři budou střílet paintballovými kuličkami, aby zvířata opět dostala strach.

Paintballová kulička obsahující barvivo byla úřady zvolena proto, aby ochranáři dobře viděli, které zvíře už trefili. Rozhodně to neznamená, že bude moci kuličkami střílet na vlky každý, pouze lidé s příslušným povolením a v době k tomu určené. Úřady doufají, že opatření přiměje vlky držet se od lidí v nejméně třicetimetrové vzdálenosti, uvedl server BBC, který o rozhodnutí informoval. Rozhodnutí úřadů přišlo poté, co se na konci října začalo po sociálních sítích šířit video pořízené v národním parku Hoge Veluwe. Je na něm zachycen vlk, který se přiblížil ke skupině turistů až nebezpečně blízko. I když se setkání obešlo bez konfliktu, úřady se raději rozhodly jednat. De @faunabeschermin heeft aangifte gedaan tegen directie @HogeVeluwe wegens het verzaken van haar zorgplicht jegens de onder haar verantwoordelijkheid vallende wolven. Nergens werden wolven zo tam zonder bijvoeren @Meldpunt144 @POL_Gelderland 🐺📯 pic.twitter.com/UX2LOHVvKw — DFB Gelderland (@fb_provGLD) October 26, 2022 Na vině jsou lidé, kteří vlky krmí Vlky ale toto jednání zřejmě někdo naučil. Ochranářská organizace Faunabescherming podle nizozemského serveru DutchNews obvinila zaměstnance parku, že vlky krmí. Zvířata se pak stanou krotká a vyhledávají lidi, protože očekávají potravu. Pak mohou být prohlášena za problémová a zastřelena. Majitel parku Seger Emannuel van Voorst tot Voorst tato obvinění popřel. V minulosti prohlásil, že podle něj nemají vlci v Nizozemsku co dělat. Podle zprávy publikované letos v červnu žije v zemi dvacítka dospělých vlků.