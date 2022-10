V Katalánsku soutěžili ve stavění lidských věží

Stavění lidských věží je součástí katalánského folkloru a disciplína je od roku 2010 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tradice ve stavění lidských věží, kterou Katalánci nazývají castells, sahá do 18. století. Každé dva roky se v aréně pro býčí zápasy ve městě Tarragona odehrává soutěž o nejvyšší a nejkomplikovanější věž.

Do tradiční disciplíny se zapojují lidé různých věkových kategorií, včetně těch nejmladších, které před úrazy a pády chrání přilby a chrániče. „Bez dětí by věže nemohly být,“ řekla agentuře Reuters psycholožka Anna Jordandová, která se rovněž účastnila soutěže.

„Obvykle trénujeme tak třikrát týdně,“ uvedl IT technik a člen týmu z Tarragony Juan Manuel Rodríguez. Podle něj je však stavění lidských věží „společenskou aktivitou“, jejíž význam přesahuje pouhý sportovní výkon, který spočívá v tom, vystoupat na ramenech spolusoutěžících do co největší výšky. Podle katalánského tisku je velká část tréninku věnována tomu, jak omezit vážná zranění.