V 92 letech poprvé do školy. Indická prababička si splnila sen, naučila se číst a psát

Salima Khanová nemohla v dětství chodit do školy, protože v okolí její vesnice žádné nebyly. Celý život tak neuměla číst, psát ani počítat. Naučila se to až v 92 letech, když začala chodit do třídy s malými indickými školáky.

Indická prababička si v 92 letech splnila sen naučit se číst a psát.Video: AP

Salima Khanová z okresu Bulandšár v indickém státě Uttarpradéš až do svých 92 let snila o tom, že se jednou naučí číst a psát. V době, kdy se narodila a vyrůstala, totiž v širokém okolí její vesnice nebyla žádná škola, a tak se jí nedostalo ani základního vzdělání. Ve čtrnácti letech se vdala a v pozdějších letech se do školy už nedostala. To se změnilo před zhruba půlrokem, když v doprovodu manželky svého vnuka poprvé přišla do školy a usedla do lavice ve třídě plné malých indických školáků. A už jen samotné čtení, psaní a základní počty jí značně pomohly v běžném životě. „Vnoučata po mě pořád chtěla další peníze, protože jsem neuměla počítat bankovky. Ale teď jsem se toho hodně naučila, umím číst a psát a můj učitel je také velmi dobrý," pochvaluje si pravděpodobně nejstarší školačka na světě. Inspirace pro ostatní Ale pouze u základní gramotnosti to neskončilo a paní Khanová chodí do školy dál. Impulz jí k tomu dali dobrovolníci z vládní vzdělávací iniciativy, kteří ji v tomto úsilí podporují. Učitelé ze školy, kam indická prababička dochází, byli nejprve dost skeptičtí, ale přesvědčilo je její nadšení pro studium. Ředitelka školy Pratibha Sharmaová navíc zdůraznila, že příklad paní Khanové je velice silný i mezi dalšími obyvatelkami její obce. Krátce po ní se tak do školy k výuce základní gramotnosti přihlásilo dalších 25 žen, z toho dvě jsou snachami paní Khanové. Agentura AP v souvislosti s tímto příběhem připomíná, že podle organizace Guinness World Records je jako nejstarší „prvňák" dosud veden Keňan Kimani Ng'ang'a Maruge, jenž v roce 2004 nastoupil do školy ve věku 84 let.