Už třikrát ho zatkli jen proto, že se jmenuje stejně jako drogový boss

Šestačtyřicetiletý René Martínez Gutiérrez je v podstatě vzorný občan. Věnuje se své rodině a nikdy se nedostal do konfliktu se zákonem. Přinejmenším tedy podle policejních záznamů. Přesto se za posledních třináct let už třikrát ocitl ve vazbě, protože se jmenuje stejně jako drogový boss, jenž je na seznamu mezinárodně hledaných osob.

Poprvé se René dostal do problémů v roce 2010. Ironií osudu se to stalo, když sám přišel na policii, protože potřeboval výpis z trestního rejstříku, aby mohl začít podnikat. Při tom policisté zjistili, že na Reného Martíneze Gutiérreze byl v Peru vydán mezinárodní zatykač.

#SigueLaW | Exclusiva: desde la cárcel habla René Martínez Gutiérrez, colombiano que será extraditado a Perú tras ser confundido con narco.



Es la tercera vez que está detenido injustamente.



Escuche aquí la entrevista completa → https://t.co/R5yec85qHY pic.twitter.com/rQyIgEezuT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 27, 2023

Po několika dnech byl sice „nepravý René“ propuštěn, ale rozhodně to nepřešel mávnutím ruky. Kontaktoval tedy peruánské velvyslanectví, Nejvyšší soud a dokonce i Interpol, aby zjistil, co to mělo znamenat. Dočkal se však jen odpovědí v tom smyslu, že k této politováníhodné události došlo kvůli nešťastné shodě jmen.

Ale už o rok později se tento omyl opakoval. Tehdy šel na policii vypovídat v případu vykradení jeho firmy. Policie si ho opět spletla s hledaným narkobaronem, ale než se věc vysvětlila tentokrát, strávil René dva měsíce v nechvalně proslulé kolumbijské věznici La Picota.

Do třetice všeho zlého

Po této zkušenosti se rozhodl emigrovat do Spojených států, kde žil v klidu až do letošního ledna. Ačkoliv si totiž byl vědom rizika, které tím podstupuje, tak se vydal do Kolumbie navštívit nemocného otce. Ale už se k němu nedostal.

Agenti Interpolu si pro něj totiž přišli přímo do letadla ihned poté, co přistálo na letišti v Bogotě, zatkli ho a bez prodlení převezli na policejní stanici. René i jeho rodina teď doufají, že peruánské úřady co nejdříve vydají potřebné dokumenty, které prokážou, že není tím, koho policisté už tak dlouho hledají.

Je velmi smutné, že se něco takového stalo už potřetí, protože René je už svým způsobem celebrita a jeho příběh je známý i veřejně. Při každém zatčení má totiž vždy místo na titulních stránkách novin. Ale nejsmutnější je na aktuálním případu skutečnost, že během Reného pobytu ve vazbě jeho otec zemřel.