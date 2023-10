U pomníku Rudé armády v norském městě se strhla bitva věnců

Starosta města Magnus Maeland odložil ruský věnec rozzlobeně stranou, ale přihlížející žena, podle norské veřejnoprávní stanice NRK ruské národnosti, jej vzápětí zase dala zpět. „Takhle se tu lidé nechovají,“ řekl Maeland stanici NRK. „Každý by měl mít možnost položit květiny k památníku, ale ne přes oficiální obecní věnec,“ dodal.

Místní historici Marit Bjerkengová a Harald Sunde v názorovém sloupku minulý týden napsali, že „oficiální představitelé Ruska by neměli pořádat žádné vzpomínkové akce ani vystupovat u památníků na norské půdě“, protože by to podle nich bylo vnímáno jako „urážka Norska, Ukrajiny a obětí války ve všech zemích“.