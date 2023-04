Thajští konzervativci chtějí získat voliče legalizací erotických pomůcek

Legalizaci sexuálních hraček prosazuje demokratická strana, podle níž se tyto pomůcky do Thajska stejně pašují. Stát pak přichází jak o daně, tak o šanci tyto produkty regulovat a kontrolovat jejich kvalitu.

„Tyto pomůcky jsou užitečné, protože by mohly vést k redukci prostituce, snížení počtu trestných činů souvisejících se sexem a také by mohlo ubýt rozvodů v důsledku nesouladu v intimním životě,“ citoval web The Guardian Ratchadu Thanadirekovou z demokratické strany.