Thajec našel ve večeři perlu za statisíce. Původně skončila v koši

Podivnou žlutou kuličku nejprve vyhodil do koše, ale pak mu došlo, že by to mohla být perla. V první chvíli jej to nenapadlo, protože škeble Melo produkují perly jen dost vzácně. A jak sám dodal, snědl jich v životě už pořádné množství a perlu nikdy nenašel.